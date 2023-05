F1 | GP Monaco | Verstappen conquista la pole davanti ad Alonso e Leclerc

(Di sabato 27 maggio 2023) L'olandese strappa per 84 millesimi laa Fernando. Terzo, a rischio penalizzazione per aver ostacolato nel tunnel Lando Norris

LIVE Qualifiche F1 GP Monaco in diretta: pole di Verstappen, poi Alonso e Leclerc Fanpage.it

