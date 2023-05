F1 GP Monaco Montecarlo 2023 | Leclerc convocato dagli steward | rischia una penalità

(Di sabato 27 maggio 2023) Brutte notizie per Charles, cheunaal termine delle qualifiche del GP disul circuito di. Il pilota monegasco è stato infatti protagonista di un impeding ai danni di Lando Norris in Q3 e potrebbe essere penalizzato di tre posizioni in griglia. Purtroppo per lui la penalizzazione sembra scontata, ma glil’hanno comunqueper le ore 18 insieme a Lando Norris e ai rispettivi team principal per fare chiarezza sull’accaduto. SportFace.

La pole del gran premio di, che si corre domenica 28 maggio sul circuito di, è stata conquistata dal campione del mondo in carica Max Verstappen su Red Bull. Un autentico capolavoro quello del pilota ...la zampata è di Max Verstappen . Una pole position da urlo per il pilota della Red Bull, che ... Q1: clamoroso, Perez fuori!ha regalato il primo colpo di scena di giornata dopo .... Max Verstappen su Red Bull ha ottenuto la pole del Gran Premio diche si corre domani sul circuito di. Al fianco Fernando Alonso su Aston Martin. Seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc, quarto tempo per Esteban Ocon (Alpine). Quinto tempo e ...

L'olandese ha raccontato il suo giro, spiegando come dopo i primi due settori non eccezionali si sia preso rischi nell'ultima parte della pista, utili per sancire la sua prima pole a Montecarlo ...Max Verstappen si inventa uno dei suoi giri più belli in Formula Uno e conquista una sudatissima pole position per il Gran Premio di Monaco 2023, valevole come sesto round stagionale del Mondiale. L'o ...