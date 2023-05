F1 GP Monaco 2023 | tre posizioni di penalità per Leclerc dopo l’impeding su Norris

(Di sabato 27 maggio 2023) Arrivano brutte notizie per Charlesin vista della gara del Gran Premio didi Formula 1 in programma domani alle ore 15:00. Il monegasco della Ferrrari, infatti, ha ricevuto unadi tresulla griglia di partenza per via delnei confronti del pilota della McLaren Lando. A questo punto, dunque,non scatterà dalla terza casella, ma dalla sesta e sulla pista di Monte Carlo rischia di essere un pesante handicap in gara. La FIA ha spiegato la propria decisione attraverso un comunicato: “I Commissari Sportivi hanno sentito il pilota della Vettura 16 (Charles), il pilota della Vettura 4 (Lando), rappresentanti del team e sistema di ...

MONTE - CARLO. Max Verstappen su Red Bull ha ottenuto la pole position del Gran Premio diche si corre domani sul circuito di Montecarlo. Al suo fianco scatterà Fernando Alonso su Aston Martin. Seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc e la Alpine di Esteban Ocon. Quinto tempo ...Neanche l'aria di casa del Gp didi Formula 1 è stata sufficiente per il ferrarista Leclerc ad arrestare la furia di Max Verstappen , che con la sua Red Bull ha staccato l'ennesima pole position, la prima nel Principato. ...

La maledizione di Monte Carlo continua. Stavolta è una penalità a rovinare il weekend di Leclerc, che è stato punito per impending nei confronti di Norris. Leclerc perde tre posizioni e partirà sesto.Brutte notizie per i tifosi della Ferrari in previsione del difficile Gran Premio di Monaco. È appena arrivata infatti la notizia di una penalità per Charles Leclerc e la sua ...