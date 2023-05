F1 GP Monaco 2023 | Sainz | “Ho trovato traffico | è stata una qualifica stressante”

(Di sabato 27 maggio 2023) Il pilota della Ferrari, Carlos, dopo aver conquistato il quinto posto sulla griglia di partenza del Gran Premio didi Formula 1, ha commentato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport: “E’una. Nella Q3 ho avuto davanti prima Verstappen, poi Tsunoda, poi altri. Mi hanno fatto perdere del tempo. Insomma, ho”. Lo spagnolo, dunque, sarà costretto a fare una gara di rimonta se vorrà provare a lottare quantomeno per il podio ma, come noto, a Montecarlo può succedere di tutto. SportFace.

Max, una pole con lo smash. Verstappen schiaccia quasi la Red Bull a muro, un paio di volte di fila, eppure la mette al primo posto nelle qualifiche di Montecarlo. Riceve il trofeo ...Christian Horner , team principal della Red Bull, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del GP di: ' Verstappen non ha limiti. Credo che il giro che gli ha regalato la pole position sia uno dei migliori della sua carriera . Aveva due decimi di ritardo da Alonso alle Piscine, ma ha ...

Emozioni. Adrenalina pura. Soltanto il tracciato del Principato di Monaco, ogni anno (da sempre), è capace di regalarle come non capita da nessun'altra parte. La qualifica di ...Lo spagnolo si è lamentato del traffico nel secondo tentativo, cosa che a suo dire può essergli costato qualcosa in termini di prestazioni ...