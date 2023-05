F1 | GP Monaco 2023 Quando il gioco si fa duro | la Ferrari non gioca…

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) Ancora una volta, laspara a salve. C’era un insolito ottimismo in vista del Gran Premio di, apparentemente giustificato dall’esito delle prime prove libere del venerdì. D’accordo, Max Verstappen aveva sovrastato tutti nella classifica dei tempi come d’abitudine, ma le Rosse erano virtualmente rimaste nella scia dell’olandese. Però,ilsi è fatto, i duri hanno giocato, la Scuderia di Maranello è viceversa rimasta ai margini. Al di là di quella che potrà essere la sorte di Charles Leclerc, sul quale grava la Spada di Damocle di una penalizzazione per aver ostacolato involontariamente, ma in maniera chiara, Lando Norris nel suo ultimo time attack, l’esito delle qualifiche va considerato deludente. Il Cavallino Rampante ambiva senza mezzi termini alla pole position, già ...