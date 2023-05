F1 | Fernando Alonso | “Peccato aver mancato la pole ma il T3 è il nostro punto debole Domani al via…”

(Di sabato 27 maggio 2023)si mangia letteralmente le mani dopoconcluso al secondo posto le qualifiche del Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Monte-Carlo, infatti, il pilota asturiano ha cullato per qualche secondo l’idea dicentrato laposition, ma Max Verstappen gliel’ha soffiata davvero sotto la bandiera a scacchi. Nel breve volgere di pochi istanti, infatti, Charles Leclerc aveva superato il tempo di Estaban Ocon, quindi il portacolori del team Aston Martin è stato in grado di superare il ferrarista per 22 millesimi, ma il campione del mondo è arrivato in extremis a scalzarlo per 84. Davvero un soffio, ma che a Monte-Carlo fa tutta la differenza del mondo. Al termine della Q3 lo spagnolo ha raccontato le sue ...

MONTECARLO. Max Verstappen su Red Bull ha ottenuto la pole del Gran Premio di Monaco che si corre domani sul circuito di Montecarlo. Al fiancosu Aston Martin. Seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc, quarto tempo per Esteban Ocon (Alpine). Quinto tempo e terza fila per la Ferrari di Carlos Sainz, sesto Lewis Hamilton. ...GP di Monaco, qualifiche. Q3 FINE Q3 SITUAZIONE Pole di Verstappen, terzo Leclerc Q3 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:11.365 6 2Aston Martin+0.084 6 3 Charles LECLERC Ferrari+0.106 6 4 Esteban OCON Alpine+0.188 6 5 Carlos SAINZ Ferrari+0.265 7 6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.360 8 7 Pierre GASLY Alpine+0.568 6 8 ...Max Verstappen su Red Bull ha ottenuto la pole del gran premio di Monaco che si corre domani sul circuito di Montecarlo. Al fiancosu Aston Martin. Seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc, quarto tempo per Esteban Ocon (Alpine). Quinto tempo e terza fila per la Ferrari di Carlos Sainz, sesto Lewis Hamilton. ...

Ferrari's Charles Leclerc will start Sunday's hometown Monaco Grand Prix from third on the grid after qualifying behind runaway standings leader Max Verstappen, who claimed pole in his Red Bull, and A ...Fernando Alonso si mangia letteralmente le mani dopo aver concluso al secondo posto le qualifiche del Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenar ...