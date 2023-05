F1 | disastro Perez a Monaco | incidente in qualifica | partirà ultimo

MONTECARLO - Comincia male, malissimo, la sessione di qualifiche del Gran Premio di Monaco per la Red Bull : dura pochissimi minuti, infatti, la prova di Sergio, che compie un grave errore di valutazione, andando a sbattere contro le barriere di protezione, mettendo fine ai propri sogni di pole position nel Principato, dove lo scorso anno raccolse una ...Un anno fa invece la Ferrari incappò in unstrategico che vide Leclerc scalare dalla prima ... Dopo il primo tentativo Sergioera davanti a Max Verstappen, quarto, ma il pilota olandese ...a Miami. Leclerc e Sainz sfiduciati, l'unico meno pessimista è Vasseur: "Siamo più o meno ... se pur per brevi tratti del gp, può impensierire un minimo il campione del mondo in carica e. ...

GP Monaco: Perez, disastro qualifiche! Incidente, fuori già in Q1 Tuttosport

MONTECARLO - Comincia male, malissimo, la sessione di qualifiche del Gran Premio di Monaco per la Red Bull: dura pochissimi minuti, infatti, la prova di Sergio Perez, che compie un grave errore di val ...MONTECARLO - Subito un clamoroso colpo di scena nei primi minuti della sessione di qualifiche del GP di Monaco: Sergio Perez, infatti, dopo pochi minuti è andato a sbattere violentemente con la sua Re ...