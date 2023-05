F1 | Christian Horner | “Verstappen ormai non ha limiti! L’errore di Perez? Strano…”

(Di sabato 27 maggio 2023)dispensa sorrisi al termine delle qualifiche del Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Monte-Carlo la pole position è andata a Max, autore di un giro conclusivo davvero sensazionale, degno dei migliori piloti di sempre. Il team principal della scuderia di Brackley non può che tessere le lodi del suo campione: “Credo chenon abbia limiti – spiega ai microfoni di Sky Sport – Il giro della pole position penso sia stato uno dei migliori della sua carriera. Era arrivato alle Piscine con due decimi di distacco da Alonso, poi ha realizzato un T3 pazzesco, nonostante abbia toccato due volte le barriere. Sono davvero felice per lui, anche in ottica gara ha messo un bel mattoncino”....

Sono divisi da 73 millesimi i due piloti della Red Bull - Honda nel terzo turno libero di Montecarlo, che ha segnato il dominio del team diretto da. Davanti a tutti c'è Max Verstappen col tempo di 1'12'776, secondo Sergio Perez in 1'12'849. Si annuncia quindi una battaglia tra i due compagni di squadra per la conquista della pole,...Evidentemente la vision del Circus con i carburanti a impatto zero entro il 2030 hanno stuzzicato in Oriente, e, team principal della squadra di Milton Keynes ha detto la sua in ...Sergio Perez infatti ha un contratto fino alla fine della stagione 2024 e - nonostante i rapporti con Verstappen non siano idilliaci - non sembra esserci alcun motivo per cuied ...

F1 | Horner: "Se Honda avesse detto di voler tornare, niente progetto Powertrains" Motorsport.com - IT

Sono divisi da 73 millesimi i due piloti della Red Bull-Honda nel terzo turno libero di Montecarlo, che ha segnato il dominio del team diretto da Christian Horner. Davanti a tutti c'è ...da Monte Carlo, MonacoAll'inizio di questa settimana la Honda ha annunciato l'inizio della collaborazione con l'Aston Martin a partire dalla stagione 2026 di Formula 1. Una notizia nell'aria da divers ...