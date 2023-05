F1 | Carlos Sainz | “Nel secondo giro in Q3 ho dovuto superare tre macchine lente | è un’occasione persa”

(Di sabato 27 maggio 2023) Quinto posto e peggior qualifica stagionale (al pari di Melbourne) per, costretto a scattare domani dalla terza fila sulla griglia di partenza del Gran Premio di Monaco 2023, valido come sesto round del Mondiale di Formula Uno. Risultato finale deludente per lo spagnolo della Ferrari, che aveva dimostrato un ottimo potenziale per tutto il weekend a Montecarlo sulsecco mancando però proprio l’ultimo time-attack del Q3 anche a causa di un po’ di traffico. “Dopo il primoero in una buona posizione, ma purtroppo nelsiamo partiti molto presto e ho incontrato tre vetturedurante il mioveloce. Ho perso un paio di decimi nel primo settore e questo non mi ha permesso di essere tra i primi tre oggi“, racconta il 28enne di Madrid dopo ...

Il pilota della Ferrari,, dopo aver conquistato il quinto posto sulla griglia di partenza del Gran Premio di Monaco 2023 di Formula 1 , ha commentato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport: 'E' stata una ...da Monte Carlo, Monaco Le qualifiche dinon sono andate nel migliore dei modi. Il pilota della Ferrari ha chiuso al quinto posto al termine di un'ora o poco più iniziata male per via dei tanti problemi di traffico avuti in Q1, ...Quinto tempo in qualifica per, non completamente soddisfatto del suo sabato. Lo spagnolo della Ferrari ha parlato di un po' di traffico all'ultimo tentativo, spiegando come probabilmente ci fosse più potenziale nella ...

F1, Red Bull dominanti nella FP3 del GP di Monaco, Carlos Sainz e Charles Leclerc inseguono OA Sport

Terza e quinta. Sono i due risultati ottenuti dalle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. nelle Qualifiche del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Una ...Emozioni. Adrenalina pura. Soltanto il tracciato del Principato di Monaco, ogni anno (da sempre), è capace di regalarle come non capita da nessun'altra parte. La qualifica di ...