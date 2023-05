(Di sabato 27 maggio 2023) Vanno in archivio dellepiuttosto movimentate del GP di: in pole position c’è Max Verstappen con la sua Red Bull, strappando la prima posizione in extremis a Fernando Alonso con un giro semplicemente spaziale. La principale rivelazione finora di questo weekend è stata sicuramente l’. Pierrepartirà dalla settima posizione, mentre Estebanaddirittura dalla seconda fila, in quarta piazza. Un cambio di passo radicale per la scuderia francese che a inizio anno aveva annunciato grande aggressività nello sviluppo della vettura e indubbiamente i risultati stanno andando in questa direzione. Le novità portate a Montecarlo dall’riguardano soprattutto l’aspetto aerodinamico: sono state cambiate le cover della sospensione anteriore per migliorare ...

anche Ocon, con unacompetitiva con entrambi i piloti per tutta la sessione che lo ha portato a qualoificarsi quarto anche se partirà terzo. Quarta posizione per la Ferrari di ...... a 84 millesimi, mentre la Ferrari di Charles Leclerc è in terza fila (a 106 millesimi dalla Red Bull) insieme a unEsteban Ocon, quarto con la. Quinto posto per Carlos Sainz con ...Secondo a 73 millesimi il compagno di squadra Sergio Perez , davanti a unLance Stroll,...Aston Martin+0.166 4 Carlos SAINZ Ferrari+0.485 5 Lando NORRIS McLaren+0.620 6 Pierre GASLY+...

F1, Alpine sorprendente nelle qualifiche a Monaco: Ocon e Gasly nella top-10 del time-attack OA Sport

Vanno in archivio delle qualifiche piuttosto movimentate del GP di Monaco: in pole position c'è Max Verstappen con la sua Red Bull, strappando la prima posizione in extremis a Fernando Alonso con un g ...Contro ogni aspettativa, il francese dell'Alpine riesce a piazzare la sua vettura in quarta posizione a Monaco, a 'sandwich' tra le due Ferrari ...