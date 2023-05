...quel punto il Real Madrid cambia in corsa e fa entrare l'ex giocatore dellanon al posto di Asensio, ma al posto del francese. Quello che sostiene il Getafe però è cheera già ...COSA E' SUCCESSO - Minuto 84: Ancelotti stava per togliere Asensio , autore del gol, e inserire l'ex, ma un infortunio gli ha fatto cambiare decisione. Alla fine la decisione è ...I fatti riguardano l'entrata in campo di: inizialmente la panchina madridista aveva indicato in Asensio il giocatore che avrebbe dovuto far posto in campo all'ex; tuttavia, al ...

Ex Fiorentina, Odriozola torna a casa | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Secondo TMW, la Juventus avrebbe messo nel mirino il terzino destro brasiliano Dodò, titolare inamovibile della Fiorentina di Vincenzo Italiano ... senza far rimpiangere Odriozola. Possibile che ...