Europei di Canottaggio | l’Italia sul podio con l’oro di Giacomo Perini

(Di sabato 27 maggio 2023) Conclusa la prima giornata di finali dell’Europeo Assoluto diconche conquista tre medaglie e il terzo posto nel medagliere parziale (Gran Bretagna 2-1-2; Ucraina 1-2-0, Italia 1-1-1):dinel singolo PR1 maschile, l’argento di Oppo e Soares nel doppio pesi leggeri maschile e il bronzo di Gentili, Chiumento, Panizza e Carucci. Oro, quindi, per il paratletache, nella finale del singolo, ha confermato il tiolo vinto lo scorso anno a Monaco distaccando di 5?11 il campione paralimpico Roman Polianskyi e abbassando di 13 centesimi anche il record mondiale che già gli apparteneva (da 8.55.21, fissato lo scorso anno in Coppa del Mondo a Poznan, lo ha portato a 8.55.08). Argento per il doppio leggero di Stefano Oppo e Gabriel Soares che, ...

Raph el Ahumada e Jan Sch uble agli di Bled. Il vodese e il nidvaldese, impegnati nella localit slovena nel due di coppia, hanno conquistato l'oro. Prime finali e subito prime grandi soddisfazioni per l'Italia agli di 2023 in corso a Bled (Slovenia). Giacomo Perini ha infatti confermato il titolo 2022 imponendosi nel singolo PR1: nella finale A l'azzurro del Circolo Canottieri Aniene ha

Canottaggio, Europei Bled 2023: i risultati di sabato 27 maggio, vittoria di Giacomo Perini. Altri due podi per l'Italia