Europa League | Monchi | “Roma è nel mio cuore | ho fatto del mio meglio ma ho sbagliato”

(Di sabato 27 maggio 2023) La finale di mercoledì tra Siviglia eavrà un sapore speciale per, direttore sportivo del Siviglia con un passato nella Capitale: “Se mi avessero chiesto contro chi avrei voluto giocare la finale, avrei detto la, mi ritornano in mente tanti momenti che ho vissuto lì”. “Sono ormai quattro anni che sono andato via dae ho avuto tempo di pensare a quello che è successo – ha detto lo spagnolo -. Sicuramente cambierei qualcosa, ho provato a fare ilpossibile ma ho. Dovevo capirelae l’ambiente”.prosegue sulla sintonia del suo passato giallorosso: “Credo che sia mancata un po’ di conoscenza, e di tempo per essere io. Al 95% è stata una mia responsabilità. Forse oggi sarebbe più ...

La Juventus, penalizzata di 10 punti dalla Corte d'Appello della Figc, è passata da 69 a 59 punti, uno in meno della Roma e quindi, in teoria, settima e fuori dall'. La Lazio, seconda ...Nel 2023 con un Dybala a metà servizio ha realizzato ben 5 gol in Serie A e 2 indecisivi con la Real Sociedad e con il Feyenoord. Non segnava così tanto dal 2019, in quel caso furono 6 ...... una ragazza che mercoledì discuterà la tesi, ma che al suo fianco non avrà il padre, che diserterà la laurea della figlia per andare a vedere la finale di. Luisella Costamagna sbotta: "...

Siviglia-Roma, quanto guadagna chi vince l'Europa League Tutte le cifre Calciomercato.com

Aspettando di vincere qualcosa sul campo tra Inter, Roma e Fiorentina, per i bilanci societari aver centrato le finali di Champions, Europa e Conference League è già un ..."Se mi avessero chiesto contro chi avrei voluto giocare la finale, avrei detto la Roma, mi ritornano in mente tanti momenti che ho vissuto lì". L'ultimo atto di Europa League a Budapest tra i gialloro ...