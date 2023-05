Esplode il caso del comizio di Catania | la diretta della destra su RaiNews24 finisce in Vigilanza

Presenteremo sulun esposto all'Agcom e una interrogazione in commissione di vigilanza Rai per comprendere come sia stato possibile mettere in atto una simile operazione in palese violazione ...La "bombetta" glitra le mani: Fiorello, un grossoin RaiFiorello ha scatenato il panico con alcune dichiarazioni su Amadeus . L'intenzione dello showman era proprio questa, tanto che lui stesso - tra il serio e il faceto - ha definito una 'bombetta' quella ...

Fiorello, gli esplode la bomba in mano: nuovo caso in Rai Liberoquotidiano.it

La presidente Barbara Floridia (M5S): «Si potrebbe profilare una violazione importante della par condicio e del pluralismo» ...A Viva RAI2 Amadeus spiazza! La gag fa il giro del web ma il Direttore tranquillizza: “Stiamo lavorando tranquillamente al prossimo Festival di Sanremo” La gag di questa mattina a Viva Rai2… Leggi ...