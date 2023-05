Equitazione | Piazza di Siena 2023 | l’elenco dei qualificati al Gran Premio Roma Sette azzurri al via

I migliori cavalieri e le migliori amazzoni si stanno sfidando al 90° CSIO Romadi Siena - Master d'Inzeo. L'Irlanda ha avuto la meglio sull'Italia solo al barrage, dopo le due tradizionali manche, e ha vinto la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo. Terzo posto per la ...E sulla competizione di: 'Con la Federazione, con il commissario tecnico e gli atleti ... Non vogliamo e non possiamo fallire: la prestazione della Coppa delle Nazioni qui adi Siena, ......"in un progetto integrato che preveda il recupero dei resti archeologici presenti nella... Prevedere degli interventi a favore di chi lavora con il cavallo e con le scuole diper ...

Equitazione, Piazza di Siena 2023: l'Italia sfiora la Coppa delle Nazioni, al barrage vince l'Irlanda OA Sport

Domani si chiuderà a Villa Borghese l'edizione 2023 della manifestazione equestre di Piazza di Siena: il piatto forte dell'ultima giornata sarà la più importante gara individuale dell'intero fine sett ...La terza giornata di gare si è conclusa in una nuova incredibile giornata di appuntamenti al Piazza di Siena 2023. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio, per quanto riguarda le gare internaziona ...