Equitazione | Piazza di Siena 2023 | domenica 28 maggio il gran finale a Villa Borghese con il GP Roma

(Di sabato 27 maggio 2023) Si appresta a volgere al termine il 90º CSIO didi– Master d’Inzeo, che ha radunato una folla gremita a. Nella giornata conclusiva di28, andrà in scena l’atteso RolexPremio(categoria a due manche, h 160, 500.000 €), unica gara internazionale in programma nell’ovale verde al centro di. Si parte alle 12 con la prima manche, mentre la seconda prenderà il via alle 14.45. Prima che cali il sipario, infine, ci saranno i tradizionali Caroselli dei Lancieri di Montebello (ore 19), del San Raffaele (ore 19.30) e del 4º Reggimento Carabinieri (ore 20). Tutto pronto dunque per l’ultimo appuntamento di quest’edizione, dove scopriremo ...

Al concorso ippico internazionale "di Siena", in corso in questi giorni a Roma, l'inclusione ... uniti dalla passione per l'. Sedici binomi e un calesse, accompagnati da biondi ...

Equitazione, Piazza di Siena 2023: l'Italia sfiora la Coppa delle Nazioni, al barrage vince l'Irlanda OA Sport

ROMA - Prima una finale per giocare e vincere. Poi le altre due per tifare, soffrire e - speriamo – gioire. Quella dell'Italia Polo Challenge, ...Pubblico delle grandi occasioni a Villa Borghese per il 90° CSIO Roma Piazza di Siena - Master d'Inzeo. L’Irlanda vince la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo superando l’Italia al Barrage.