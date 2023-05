Equitazione | Piazza di Siena 2023 | Burke | Vogel | Bicocchi e Whitaker vincono i concorsi di sabato 27 maggio

(Di sabato 27 maggio 2023) La terza giornata di gare si è conclusa adi. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio, per quanto riguarda le gare internazionali, in questo27. Premio n. 7 – KEP ITALIA Categoria a tempo Tab. A – h. 145 – 26.200 € – LR Nella gara della prima mattinata a imporsi è stata l’irlandese Jessica, in sella a Inpulss, con il crono netto di 53?50. Alle sue spalle, in seconda e terza, si sono invece sistemati il britannico Matthew Sampson, con Mgh Candy Girl (53?66) e soprattutto l’azzurro Emanuele Gaudiano, con Julius D. (54?35). Premio n. 8 – TROFEO LORO PIANA – Categoria mista – h. 155 – 110.000 € – GPQ – LR Il contest di metà giornata vede, risolverla in un barrage denso di concorrenti (ben 17), il tedesco Richard ...

I migliori cavalieri e le migliori amazzoni si stanno sfidando al 90° CSIO Romadi Siena - Master d'Inzeo. L'Irlanda ha avuto la meglio sull'Italia solo al barrage, dopo le due tradizionali manche, e ha vinto la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo. Terzo posto per la ...E sulla competizione di: 'Con la Federazione, con il commissario tecnico e gli atleti ... Non vogliamo e non possiamo fallire: la prestazione della Coppa delle Nazioni qui adi Siena, ......"in un progetto integrato che preveda il recupero dei resti archeologici presenti nella... Prevedere degli interventi a favore di chi lavora con il cavallo e con le scuole diper ...

Equitazione, Piazza di Siena 2023: l'Italia sfiora la Coppa delle Nazioni, al barrage vince l'Irlanda OA Sport

La terza giornata di gare si è conclusa in una nuova incredibile giornata di appuntamenti al Piazza di Siena 2023. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio, per quanto riguarda le gare internaziona ...Piazza di Siena ha ospitato la seconda tappa dell’Italian Champions Tour, il primo circuito nazionale di salto ostacoli a squadre che quest’anno mette in campo la sua terza edizione, sempre nel segno ...