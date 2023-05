Empoli | Vicario | 'Sono pronto per una big | ma solo da titolare'

L'appetito vien mangiando. Da due anni a questa parte, Guglielmoè il portiere titolare dell'. Ruolo che gli ha permesso di esprimersi al meglio, tanto da essere considerato oggi forse il miglior prospetto italiano. L'appetito vien mangiando perché ...A llora, dove eravamo rimasti Ah, sì: alle 227 parate che, dall'inizio della scorsa stagione, avevano fatto di Guglielmoil numero uno, nel vero senso della parola, tra i portieri dei cinque più importanti campionati europei: inglese, tedesco, spagnolo, italiano e francese. Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...Commenta per primo Tra i nomi circolati per l'eventuale sostituzione di Onana all'Inter c'è quello di. Il portiere dell'non sente la pressione e avanza la sua candidatura a Sportweek: 'Sono pronto per una grande'

Empoli, Vicario come Venom: "In alcuni momenti la sua brutalità mi si addice" TUTTO mercato WEB

Dopo una stagione ad alti livelli Guglielmo Vicario è al centro del mercato. Se qualche big dovesse cambiare portiere potrebbe farsi avanti con l'Empoli per il classe '96 che quest'anno ha totalizzato ...Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, ha concesso un'intervista a SportWeek, settimanale allegato alla Gazzetta dello Sport ...