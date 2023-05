Emilia-Romagna | resta l' allerta rossa in molte zone È scontro sul commissario

Leggi su agi

(Di sabato 27 maggio 2023) AGI - Aumenta il pressing soprattutto da parte del Pd e degli amministratori locali dem affinché venga scelto comesull'alluvione inil presidente della Regione Bonaccini. Il governo ribadisce che il tema non è sul tavolo, "al momento opportuno, adesso serve affrontare il tema emergenza", sottolinea il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani. "Trovo poco interessante e poco edificante il dibattito su chi sarà il, a me interessa che i soldi arrivino a destinazione e che vengano spesi bene e presto", sottolinea il responsabile il responsabile per i rapporti con il Parlamento, Ciriani, "se ne parlerà più avanti. Ce ne occuperemo quando il Cdm deciderà in maniera ufficiale". Si rafforza l'ipotesi del tecnico (tra i nomi quello dell'attuale capo della protezione civile Curcio), ...