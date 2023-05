Emilia-Romagna | resta l' allerta rossa in molte zone È scontro sul commissario

(Di sabato 27 maggio 2023) AGI - Aumenta il pressing soprattutto da parte del Pd e degli amministratori locali dem affinché venga scelto comesull'alluvione inil presidente della Regione Bonaccini. Il governo ribadisce che il tema non è sul tavolo, "al momento opportuno, adesso serve affrontare il tema emergenza", sottolinea il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani. "Trovo poco interessante e poco edificante il dibattito su chi sarà il, a me interessa che i soldi arrivino a destinazione e che vengano spesi bene e presto", sottolinea il responsabile il responsabile per i rapporti con il Parlamento, Ciriani, "se ne parlerà più avanti. Ce ne occuperemo quando il Cdm deciderà in maniera ufficiale". Si rafforza l'ipotesi del tecnico (tra i nomi quello dell'attuale capo della protezione civile Curcio), ...

La mobilitazione – spiegano i sindacati Flc-Cgil Bologna, Fp-Cgil Bologna, Cisl Scuola Bologna e Uiltucs Emilia-Romagna – si tiene in concomitanza con la nuova giornata di sciopero proclamata nei ...Anche il capo della protezione civile nazionale della Protezione Civile. Fabrizio Curcio all’apertura della Summer School alla Scuola Sant’Anna. "La ricerca opera anche come appoggio alla pubblica amm ...