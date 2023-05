Elodie cambia di nuovo look e piace

(Di sabato 27 maggio 2023) L’estate si avvicina ehair. In vista delsingolo con Marco Mengoni, la cantante ha proposto uncolore di capelli chee detta tendenza.continua a stupire ed ispirare anche lato glam. La cantante romana, dopo il trionfo ai David di Donatello per il suo contributo a Ti mangio il cuore, ha proposto una nuova partnership con Marco Mengoni e, in vista della nuova collaborazione, ha soddisfatto anche l’interesse dei beauty addicted, mostrandosi con un. Crediti: Ansa – VelvetMagNon è di certo la prima a seguire questo trend sempre più diffuso, come dimostrato ad esempio da Annalisa. Quest’ultima, per il lancio del suo ultimo brano Mon Amour, aveva proposto un ...

... Mi fiderò ,un uomo , Ma stasera - ambientato un block party ultra - inclusivo in cui Mengoni (in t - shirt con scritto 'Fucker Chic') e(per lei la frase 'It's a girl') se la ballano ...E anche la lista degli ospiti è pressoché pronta, e c'è molta attesa per il brano che eseguirà con. Abbonati per leggere anche Leggi anche Napoli, i campioni d'Italia fanno festa a cena e ...... un artista che si evolve, un progetto che. Non vedo il rischio di rimanere incastrata. Senza maschera mi conoscono solo mia madre e l'ostetrica'. Myss Keta e l'amicizia conMyss Keta è ...

Guarda Marco Mengoni e Elodie ballare assieme nel video di 'Pazza musica' Rolling Stone Italia

Myss Keta è entrata a far parte del panorama della musica italiana nel 2013, quando, ha rilasciato la canzone “Milano, sushi & coca”, che ha riscosso moltissimo successo.Il Radio Zeta Future Hits Live 2023 cambia location. Ad ospitare quest'anno la nuova edizione del popolare evento musicale sarà il Centrale del Foro Italico di Roma. Il palco sarà posto al centro ...