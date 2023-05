Elisa Esposito | “Se guadagnate 1300 euro la colpa è vostra”

(Di sabato 27 maggio 2023), la ragazza che ha conquistato la popolarità insegnando il “corsivo” sui social, ha risposto agli haters che l’hanno attaccata per i suoi guadagni derivanti dall’attività di influencer. Fin qui nulla di particolarmente strano. Ma una sua affermazione ha scatenato ulteriori polemiche., con un video Tik Tok, ha spiegato di essere sempre rimasta in silenzio di fronte ai commenti di chi la critica per la sua carriera sui social, ma di aver deciso di rispondere a chi la invita a pensare al futuro professionale con un lavoro diverso da quello che svolge sui social. “Se voicon uno stipendio normale sui 1.300al mese la, non mia”, le parole diche ha poi aggiunto: “Io in primis sono nata e cresciuta ...

