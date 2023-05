Elezioni comunali Lazio 2023 | ballottaggio in quattro Comuni | ecco dove e a che ora si vota

(Di sabato 27 maggio 2023) Arrivano i ballottaggi delle Amministrative neidel, conterritori che andranno are. Si tratta infatti delad Anagni, Aprilia, Rocca di Papa e Velletri, con il Partito Democratico che si giocherà la vittoria finale solo nei territori al voto della Città Metropolitana di Roma Capitale (l’ex Provincia). Il 28 e il 29 maggio, per questi, sarà una due giorni di voto per i cittadini. I ballottaggi nei territori laziali Domenica 28 maggio, i seggi elettorali saranno aperti dalle ore 7 alle 23. Lunedì 29 maggio, invece, i seggi seguiranno l’orario 7-15, con la chiusura poi delle urne che darà il via allo spoglio elettorale che decreterà i Sindaci di quei territori. I ballottagi, oltre a decretare i Primi Cittadini, serviranno a delineare anche la ...

Negli scorsi 14 e 15 maggio, in ben 595 comuni i residenti si sono presentati alle urne per le. Il prossimo 28 maggio saranno aperte invece le votazioni per i ballottaggi del secondo turno , con 42 comuni nei quali non è ancora stato decretato un vincitore. I ballottaggi, ...Lelocali e regionali del 28 maggio rappresentano un importante appuntamento elettorale per la ... I cittadini saranno inoltre chiamati a rinnovare le amministrazionie provinciali di ...Assemini e Iglesias unici Comuni dove è previsto il ballottaggio Di: Redazione Sardegna Live Insediati oggi i seggi elettorali in vista delledi domani e lunedì in Sardegna, dove si vota in 39 centri. A partire dalle 16, i componenti dell'Ufficio si ritrovano nei locali del seggio, dove, sotto la guida del presidente, si ...

Seggi aperti il 28 maggio dalle 7 alle 23 e il 29 maggio dalle 7 alle 15 in 42 comuni, che tornano al voto dopo il primo turno del 14 e 15 maggio ...Lo chiede un progetto di legge di due deputati centristi. La norma era stata introdotta dal governo gialloverde in segno do «trasparenza verso gli elettori» Ma sarebbe in contrasto con il diritto alla ...