El Salvador, forza il parto dell'amica: poi la uccide e si appropria del bebè TGCOM

Forza il parto dell’amica, la uccide e poi le ruba il bambino. Un tribunale di El Salvador ha condannato una 22enne studentessa di infermieristica a 60 anni di carcere per aver indotto a forza il part ...La 22enne è stata condannata a 60 anni di carcere: 45 per omicidio aggravato, due per gravidanza o parto simulati e 13 per tentato omicidio ...