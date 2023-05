Egitto | scoperti i più grandi laboratori di imbalsamazione nella necropoli di Saqqara – Le foto

(Di sabato 27 maggio 2023) Nuova scopertadi, in. Il team di archeologi e ricercatori hanno i due piùe completidiegizisinora: il primo per gli esseri umani, l’altro per gli animali. Il team ha anche trovato due tombe e una vasta gamma di manufatti. «Annunciamo la scoperta di duedi, uno per gli esseri umani e l’altro per animali, nonché due antiche tombe egiziane e altri manufatti esposti qui sul posto», ha annunciato il ministro del Turismo e delle Antichità, Ahmed Issa. E il ministro ha proseguito: «Ho assistito al loro duro lavoro durante la mia visita il mese scorso alladegli animali ...

Nuova scoperta nella necropoli di Saqqara, in. Il team di archeologi e ricercatori hanno i due più grandi e completi laboratori di imbalsamazione egizisinora: il primo per gli esseri umani, l'altro per gli animali. Il team ha ...A Saqqara, in, sono statii 'due più grandi e completi laboratori di imbalsamazione' egizi mai rinvenuti finora'. Lo ha annunciato il ministero delle Antichità egiziano specificando che un ...... uno per esseri umani e l'altro per animali, sono statia Saqqara, la necropoli 30 km a ... "una delle più grandi necropoli reali d'che ospita il più antico edificio in pietra della ...

Egitto, scoperti i più grandi laboratori di imbalsamazione nella ... Open

(LaPresse) Sensazionale scoperta in Egitto. Nella necropoli faraonica di Saqqara (che fa parte dell'antica capitale egiziana di Memphis, ...“I due più grandi e completi laboratori di imbalsamazione” egizi mai rinvenuti finora, uno per esseri umani e l’altro per animali, sono stati scoperti a Saqqara, la necropoli 30 km a sud del Cairo che ...