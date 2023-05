Editoriale #8 – Sei mesi fa | il nostro primo articolo; questi i numeri di cui andiamo fieri

Leggi su moltouomo

(Di sabato 27 maggio 2023) Seior sono pubblicavamo il. Oggi, a distanza appunto di sei, ilmagazine online è perfettamente in linea con gli obiettivi che Proprietà ed Editore si erano prefissati nel lontano 2020 quando cominciò a prendere vita questo progetto. Dopo appena seiinfatti, ilmagazine online, che ricordiamo è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli (Registrazione N° 3 del 2 marzo 2023), concorre nei primi risultati di Google con affermati brand legati all’editoria digitale in ambito fashion, style, business, travel. Con un trend di posizionamento sempre in crescita, ilmagazine online oggi rappresenta uno dei punti di riferimento ...