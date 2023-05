Editoriale #8 – Sei mesi fa | il nostro primo articolo; questi i numeri di cui andiamo fieri

(Di sabato 27 maggio 2023) Seior sono pubblicavamo il. Oggi, a distanza appunto di sei, ilmagazine online è perfettamente in linea con gli obiettivi che Proprietà ed Editore si erano prefissati nel lontano 2020 quando cominciò a prendere vita questo progetto. Dopo appena seiinfatti, ilmagazine online, che ricordiamo è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli (Registrazione N° 3 del 2 marzo 2023), concorre ai primi risultati di Google con affermati brand legati all’editoria digitale in ambito fashion, style, business, travel. Con un trend di posizionamento sempre in crescita, ilmagazine online oggi rappresenta uno dei punti di riferimento per ...

In Abruzzo, il 37,1% della popolazione dianni e più, cioè 458mila persone, ha letto almeno un ... La parteche va meglio quella per per i ragazzi, fino ai 12 - 14 anni, poi c'è un vuoto"."II primo è il rapimento: come si sia potuto portar via un bambino dianni alla sua famiglia e ... lo rivela il direttore di Repubblica Maurizio Molinari in unin prima pagina. Secondo ...... un 32enne marocchino, appena sceso dalla filobus 90 in piazzale Lotto, è stato accerchiato da... (f0nte mianes) Milano Post Milano Post è edito dalla SocietàNuova Milano Post S.r.l.s , ...

Società Juventus: dopo la penalizzazione, se ci sei, batti un colpo Bianconera News

L’editore convocava i giornalisti insieme agli addetti alle vendite pubblicitarie e al marketing, per impartire loro ordini, per elogiare chi portava i soldi all’azienda e per rimproverare chi non ci ...