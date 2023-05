E-Wallet | Simoni Fbk | “Funzionalità e sicurezza dell’app saranno testate con i cittadini”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 27 maggio 2023) “Realizzeremo insieme a PagoPA una piattaforma con funzioni specifiche e profilate, per provarla sceglieremo un gruppo dicon competenze digitali diverse, compreso chi non sa nulla di digitale, in modo da far emergere subito i problemi”. Così Andrea, segretario generale della Fondazione Bruno Kessler, ha spiegato i prossimi passi nella realizzazione dell’e-italiano al panel “Ileuropeo: una scelta strategica per l’Italia”, nell’ambito della 18esima edizione del Festival dell’Economia di Trento. “Questi test — ha aggiunto— ci servono per verificare sia lache la, che è fondamentale e va affrontata all’inizio del progetto e non ex post, quindi avvieremo dei test automatici per mantenere un livello di ...