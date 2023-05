È partita la portaerei più potente al mondo | È a Oslo Russia furiosa

Leggi su iltempo

(Di sabato 27 maggio 2023) La USS Gerald Ford, la più avanzatadella Marina Usa è salpata ed è arrivata ain Norvegia per uno scalo denunciato dallacome una dimostrazione di forza "illogica e dannosa". La nave da guerra più grande dele lunga 337 metri, resterà nel fiordo della capitale nordica per alcuni giorni prima di dirigersi verso l'Artico per esercitazioni militari. "La Norvegia è un partner strategico nei continui sforzi per mantenere la regione artica e dell'Atlantico settentrionale sicura e stabile a vantaggio dell'ordine globale", ha affermato in una nota il comandante americano Erik J. Eslich. "Questa è l'espressione concreta del nostro stretto rapporto con gli Stati Uniti e dimostra la volontà di difesa collettiva e deterrenza", ha sottolineato da parte sua il ministro della Difesa norvegese, Bjorn ...