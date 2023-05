È morto Jeff Machado | il corpo dell’attore trovato in un baule

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 27 maggio 2023)è statosenza vita venerdì 26 maggio 2023. Ilera in unsotto due metri di terra nel pavimento di una casa di Rio de Janeiro. a quattro mesi dalla scomparsa avvenuta il 27 gennaio 2023 dopo avere lasciato la sua abitazione nella zona ovest di Rio De Janeiro. Il contenitore, sulla base di quanto emerso, avrebbe fatto parte dell’arredamento. Secondo la ricostruzione dei fatti, il 44enne aveva lasciato la casa per un provino a cui avrebbe dovuto presentarsi. La mamma ha poi iniziato a pensare al peggio a distanza di qualche giorno, dopo avere ricevuto messaggi da parte del figlio, ma che sembravano per lei insoliti. Da lì la decisione di presentare denuncia alla polizia. Vi raccomandiamo... ...