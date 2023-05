È morto Jeff Machado | il cadavere dell’attore era chiuso dentro un baule

(Di sabato 27 maggio 2023) Il vero nomeersonda Costa ed era nato ad Araranguá, nello stato di Santa Catarina nel sud del Brasile.aveva recitato nella telenovela Reis su RecordTv.nel 1997 si era trasferito da Santa Catarina a Rio per intraprendere la carriera di attore. Nel 2008 è tornato nel suo stato d’origine, ma a nella capitale Florianapolis, dove era tornato a lavorare nel campo del giornalismo. Sei anni dopo, nel 2014, è tornato a Rio dove – appunto ha lavorato nella telenovela Reis dal 2021 al 2022. Diversi fonti giornalistiche brasiliane confermano che la cassa in cui è stato sepoltofosse parte dell’arredo di casa sua. Gli inquirenti stanno quindi valutando la possibilità che l’omicidio sia avvenuto ...

