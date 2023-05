“È arrivato un nuovo membro in famiglia” Un altro fiocco azzurro | nato il terzo figlio della coppia vip

(Di sabato 27 maggio 2023)ilnumero 3: gioia immensa per lavip, che ha dato il grande annuncio su Instagram. Le immagini arrivano direttamente dall’ospedale, sono state scattate subito dopo il parto le foto dei neo mamma e papà per la terza volta e del. “ÈunPogba. Sono papà per la terza volta e sono così orgogliosomia regina Zulay. Sono felicissimo”: con queste parole Paul Pogba ha fatto sapere a tutti del lieto evento. Il calciatore francese di origini guineianeJuventus e la moglie Maria Zulay Salaues, 29enne di origini boliviane, hanno accolto il fratellino di Labile Shakur, 4 anni, e Keyaan Zaahid, 3 anni a settembre. ...

Mi sono avvicinato a questodisco dopo un album strumentale, "Winter is for lovers". Era un ... Quindi è eccitante che finalmente siail momento per pubblicare canzoni di cui sono molto ...C lioMakeUp Loves Napoli ed èil momento di festeggiare! A un anno di distanza dalla data di apertura ufficiale, it's ... il primo a inaugurare ilconcept, diventato un vero successo, ...... dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale èil modulo per le segnalazioni di ...ingresso nella giunta, con il consigliere Claudio Suzzi nominato assessore con delega al turismo,...

È arrivato in città K1, il nuovo agente antidroga della polizia locale PordenoneToday

Il Napoli e Amir Rrahmani ancora insieme, adesso è ufficiale. In giornata il club azzurro ha depositato in Lega il nuovo contratto ...In molti servizi di salute mentale pubblici e privati è ormai ampiamente prevista la possibilità di effettuare prestazioni a distanza, anche se non esiste ancora uno strumento dedicato e certificato a ...