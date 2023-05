Duello Champions tra Inter e Atalanta | riuscirà Lautaro a ripetersi?

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 27 maggio 2023) L'anticipo del sabato sera vedrà uno scontro tra due avversarie dirette per ladell'anno prossimo. Se ai padroni di casa basta un pari per garantirsi il quarto posto, la Dea non può non vincere. Vediamo le scelte dei due allenatori e come seguire questa partita al meglio in diretta