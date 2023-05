(Di sabato 27 maggio 2023) Clamoroso in. Ilpareggia in casa contro il Mainz nell'ultima giornata di campionato e si fa superare in volata dal, che si impone sul campo del Colonia. ...

Clamoroso in Bundesliga. Il Borussia Dortmund pareggia in casa contro il Mainz nell'ultima giornata di campionato e si fa superare in volata dal Bayern Monaco , che si impone sul campo del Colonia. ...L' Union Berlino ottiene il quarto posto validola Champions vincendo1 - 0 contro il Werder Brema grazie al gol sul finale di Khedira . Il Francoforte vince in casa contro il Friburgo all'...... serie tv che unisce ilstorico alla comedia , che più di tutte è stata capace di segnare il ... Scritta e diretta dalle menti di Una mammaamica , ciò che ha reso tale La fantastica signora ...

Dramma per il Borussia Dortmund: la Bundesliga è del Bayern Monaco Corriere dello Sport

Gli uomini di Terzic fermati 2-2 in casa dal Mainz, vengono superati allo sprint. Tuchel vince il titolo grazie ad una rete di Musiala all'89' ...Dramma e risata si sposano alla perfezione nello spettacolo Agosto a Osage County, nuova produzione del Teatro Stabile di Torino in scena al Carignano fino a domenica 4 giugno. (ANSA) ...