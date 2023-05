Dramma a Lignano | muore un diciannovenne investito da un' auto

(Di sabato 27 maggio 2023) Un ragazzo di 19 anni è statoe ucciso da un’nella notte , in viale Europa, all’altezza dello stadio, aSabbiadoro . L’incidente è accaduto intorno alle 23.30. Il giovane,...

Una giornata di divertimento, di svago, insieme agli amici. Poi il. Un volo di sei metri smorzato, fortunatamente, da una tettoia, ma che ha comunque provocato ...al Biker Fest diLa ...Poi, verso le 5 di mattina di domenica, il... 40enne veronese precipita da un hotel dopo l'... un 40enne veronese è precipitato dal terrazzino di un hotel aSabbiadoro in provincia di ......Viviani si è spinto a Leopoli e negli orfanatrofi dell'Ucraina occidentale per raccontare il... Un'ottima occasione per gustare i sapori della regione prima del rientro a. Anche i ...

Dramma a Lignano, 19enne travolto e ucciso da un'auto Nordest24.it

Un ragazzo di circa 19 anni di età ha perso la vita nella notte appena trascorsa per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Lignano Sabbiadoro in viale Europa, altezz ...Una giornata di divertimento, di svago, insieme agli amici. Poi il dramma. Un volo di sei metri smorzato, fortunatamente, da una tettoia, ma che ha comunque provocato un grave trauma. E ora l'uomo, un ...