Dove è stato girato Altrimenti ci arrabbiamo | location e ambientazione del film 1974

Leggi su spettacoloitaliano

(Di sabato 27 maggio 2023)cidelcon Bud Spencer e Terence HillciSu Rete 4, come ogni anno, va in ondaciwesterncon protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Il vero e l’originale, non certamente la bruttissima copia indegna uscita nel 2022 e dimenticata (per fortuna) da quei pochissimi spettatori. Il capolavoro deldi Marcello Fondato raggiunse il maggior incasso della stagione cinematografica 1973/74. Ben e Kid sono ...