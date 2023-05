Donna di 34 anni assassinata a coltellate nel suo appartamento a Cassino | nessuno ha sentito nulla

(Di sabato 27 maggio 2023) Unadi origini dominicane di 34è stata, sabato 27 maggio ain unal secondo piano di via Pascoli. A scoprire il cadavere è stato un vicino di casa, suo connazionale: al mattino è passato davanti all’alloggio ed ha notato la porta accostata. “Ho pensato che fosse uscita per andare a fare la spesa al supermercato – ha raccontato – Sono andato a fare colazione al bar e non gli ho dato peso”. L’uomo è tornato intorno alle 13.30, ha visto ancora la porta aperta e ha bussato “perché dovevo entrare, eravamo d’accordo che verso quell’ora sarei passato per controllare la linea del gas. Ho visto il sangue nel tinello all’ingresso, ho chiamato mami ha risposto, sono uscito e ho telefonato alla ...

