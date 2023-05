Don Milani | Mattarella | ' un grande italiano | senza impegno e fiducia società non migliora'

(Di sabato 27 maggio 2023) Firenze, 27 mag. (Adnkronos) - Nelle parole di don Lorenzo Milano "non c'era integralismo, piuttosto radicalità evangelica. Sapeva di avere in mano un testimone. Un testimone che doveva passare di mano, a cui poi i suoi ragazzi 'aggiungessero' qualcosa. Unche, con la sua lezione, ha invitato all'esercizio di una responsabilità attiva". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del'apertura delle celebrazioni per il centenario della nascita di don Lorenzo. "Il suo 'I care' -ha ricordato ancora il Capo dello Stato- è divenuto un motto universale. Il motto di chi rifiuta l'egoismo e l'indifferenza. A quella espressione se ne accompagnava un'altra, meno conosciuta. Diceva: 'Finché c'è fatica, c'è speranza'. Lala ...

A cento anni dalla nascita diLorenzo, "prete e cittadino italiano", il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, chiede di guardare alla sua "lezione" che è "per tutti, credenti e non": "per cambiare le cose non ...Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando a Barbiana in occasione delle celebrazioni per i cento anni dalla nascita diLorenzo."I suoi ragazzi non possedevano ...CUNEO CRONACA - "Educare i talenti - L'esempio di". Questo è il titolo scelto per il convegno, organizzato dalla Cisl di Cuneo, dalla Fondazione Vera Nocentini e dalle Categorie Cisl Scuola e Fisascat Cuneo e patrocinato dall'Anolf Cisl ...

