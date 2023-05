Don Milani | Mattarella | ' Costituzione suo vangelo laico | no a tentazione indifferenza' **

(Di sabato 27 maggio 2023) Firenze, 27 mag. (Adnkronos) - "Aveva un senso fortissimo della politica don Lorenzo. Se ilera il fuoco che lo spingeva ad amare, laera il suo. 'Ho imparato che il problema degli altri è eguale al mio. Sortirne insieme è la politica. Sortirne da soli è l'avarizia'. Difficile trovare parole più efficaci". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del'apertura delle celebrazioni per il centenario della nascita di don Lorenzo. "Difficile -ha proseguito il Capo dello Stato- non riscontrare lo stretto legame del suo insegnamento con la fede che professava: prima di ogni altra cosa, il rispetto e la dignità di ogni persona. Qui si intrecciano il donprete, ...

Accettiamo il rigore, l'intransigenza di. Non è eccesso, ma intelligente amore, evangelico e umano, che aiuta a capire da che parte stiamo e a verificare senza sconti dove siamo stati. E ...non può essere ridotto a banale politically correct, facile esortazione o denuncia. Ferisce, perché svela le parole vuote, la retorica che copre l'inedia e chiama questa per nome, senza ...Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, intervenendo alla giornata inaugurale del Centenarioa Barbiana. 'Lorenzo ha trasformato un esilio in un esodo, ha preso ...

I Care, cento anni di don Milani Nigrizia.it

“Nel suo ruolo di educatore ineguagliabile – e questo è testimoniato dai suoi “ragazzi” – don Lorenzo Milani concepiva la scuola come un luogo di promozione sociale e non di selezione. Una concezione ..."Il merito non è l’amplificazione del vantaggio di chi già parte favorito. Merito è dare nuove opportunità a chi non ne ha, perché è giusto e per non far perdere all’Italia talenti; preziosi se trovan ...