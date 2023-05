Don Milani | Mattarella | ' anche senza Internet e globalizzazione suo messaggio diffuso ovunque'

(Di sabato 27 maggio 2023) Firenze, 27 mag. (Adnkronos) - Don Lorenzo, "era stato mandato qui, a Barbiana, in questo borgo tra i boschi del Mugello -con la chiesa, la canonica e poche case intorno- perché i suoi canoni, nella loro radicalità, spiazzavano l'inerzia. La sua fede esigente e rocciosa, il suo parlare poco curiale, i suoi modi, a volte impetuosi, lontani da quelli consueti, destavano apprensione in qualche autorità ecclesiastica. In tempi lontani dallae da, da qui, da Barbiana -alloraluce elettrica estrade asfaltate -ildi donsi è propagato con forza fino a raggiungere ogni angolo d'Italia; e non soltanto dell'Italia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione ...

A cento anni dalla nascita diLorenzo, "prete e cittadino italiano", il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, chiede di guardare alla sua "lezione" che è "per tutti, credenti e non": "per cambiare le cose non ...Forte di una convinzione che nasceva da una matura e disincantata osservazione del contesto sociale nel quale gli operatori culturali dovevano agire,giunse a rivoluzionare completamente ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Barbiana, nel comune di Vicchio (Firenze), per rendere omaggio aLorenzo, in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita che cade oggi. E' la prima volta che un presidente della Repubblica visita Barbiana, mentre risale al 2017 la visita ...

100 anni fa nasceva Lorenzo Milani, il prete di Barbiana che voleva una scuola inclusiva. La diretta RaiNews

Per il suo carattere, sarà presto isolato sui monti del Mugello in un borgo di poco più di cento abitanti. Già quest’aspetto mi ricorda l’isolamento che ...CUNEO CRONACA - "Educare i talenti - L’esempio di don Milani". Questo è il titolo scelto per il convegno, organizzato dalla Cisl di Cuneo, dalla Fondazione Vera Nocentini e dalle Categorie Cisl Scuola ...