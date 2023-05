Don Lorenzo Milani | 100 anni fa nasceva il sacerdote della Scuola di Barbiana

MANDATO IN 'ESILIO' - Poche case, senza corrente elettrica e senza acqua, povertà contadina degli anni Cinquanta: questo si presentò allo sguardo diquando, per contrasti con la Curia fiorentina, che lo riteneva troppo critico verso la Chiesa, fu mandato nel 1954 a fare il parroco in quel luogo isolato. Ma lui in quell'esilio vide ...Ecco, le lettere ai cappellani militari e ai giudici - pubblicate con il titolo unitario de "L'obbedienza non è più una virtù" - elaborate daMilani insieme ai ragazzi di Barbiana, due ...... colto, visionario, disobbediente nel suo sentirsi sempre parte della Chiesa Cento anni fa, il 27 maggio 1923 a Firenze, nascevaMilani , una delle personalità ecclesiastiche più ...

100 anni fa nasceva Don Lorenzo Milani, il prete di Barbiana che voleva una scuola inclusiva RaiNews

Per il centenario della nascita di don Milani Barbiana si prepara ad accogliere Sergio Mattarella, la prima visita di un Presidente della Repubblica nel luogo in cui don Lorenzo fu parroco e maestro.Una delle personalità ecclesiastiche più significative del dibattito culturale del secondo dopoguerra: colto, visionario, disobbediente nel suo sentirsi sempre parte della Chiesa ...