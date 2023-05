Don Lorenzo Milani | 100 anni dalla sua nascita | colto e visionario con “Lettera a una professoressa” ha cambiato la scuola

... colto, visionario, disobbediente nel suo sentirsi sempre parte della Chiesa Cento anni fa, il 27 maggio 1923 a Firenze, nascevaMilani , una delle personalità ecclesiastiche più ...... colto, visionario, disobbediente nel suo sentirsi sempre parte della Chiesa Fotogramma /Ipa Cento anni fa, il 27 maggio 1923 a Firenze, nascevaMilani , una delle personalità ...EccoMilani , il cappellano di San Donato di Calenzano , il prete che riempie la parrocchia, il maestro di Barbiana circondato dai bambini. Il 'principino' - nato tra le comodità di una ...

100 anni fa nasceva Don Lorenzo Milani, il prete di Barbiana che voleva una scuola inclusiva RaiNews

Martedì 30 maggio, dalle 16 alle 18, nella Sala Sant’Agostino di Città della Pieve, si terrà il convegno "Il problema degli altri è uguale al mio", in occasione del centenario della nascita di Don Lor ...Intervento del Capo dello Stato proiettato su due maxischermi. Lascerà il Mugello in elicottero in direzione di Novoli, dove parteciperà alla chiusura delle celebrazioni per l’attentato dei Georgofili ...