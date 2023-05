Erano circa le 14.30 quando un bambino sarebbe rimasto con il pollice incastrato nella serratura di una porta che, nel chiudersi, gli hail. Immediatamente è scattato l'allarme, sul ...Unincastrato nella serratura della porta dell'asilo nido: è successo a un bambino di meno tre anni ad Ancona. La porta chiudendosi gli avrebbeil, così riporta Il Messaggero. Il bimbo è stato trasportato d'urgenza in ospedale ed è stato sottoposto a intervento per ricostruire il pollice. Il presidente della cooperativa che ...Fino al giorno in cui si punse ilcon un ago arrugginito. La piccola ferita presto si ... nonostante le cure, dovette essere. L'operazione con cui le venneil braccio purtroppo ...

Dito amputato nella porta all’asilo, bimbo operato d’urgenza ad Ancona: corsa per ricostruire il suo pollice ilmessaggero.it

Momenti di panico ieri intorno all’ora di pranzo, all’asilo nido Montessori di Passo di Treia, nel maceratese, dove un bimbo di due anni è rimasto gravemente ferito al dito di una mano, tranciato da u ...Un dito incastrato nella serratura della porta dell'asilo nido: è successo a un bambino di meno tre anni ad Ancona. La porta chiudendosi ...