Disney+ | tra le novità di giugno Avatar | La Via dell’Acqua e la serie Marvel Secret Invasion

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 27 maggio 2023), tra lein arrivo a2023 ci sono il kolossal di James Cameron: La Via, laoriginaleStudios, Flamin’ Hot e Abbott Elementary Tra lein arrivo a2023 in streaming su(qui il sito internet ufficiale) ci sono il kolossal di James Cameron: La Via, laoriginaleStudios, Flamin’ Hot che racconta la storia vera di Richard Montañez, la seconda parte della seconda stagione di Abbott Elementary e la prima stagione del dramma psicologico Saint X. Ecco tutti i ...