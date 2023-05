Diretta Inter - Atalanta 3 - 2 | accorcia Muriel al 92'

(Di sabato 27 maggio 2023) MILANO -si sfidano a San Siro (calcio d'inizio alle 20:45) in un match chiave per la qualificazione alla prossima Champions League . Dopo il ko contro il Napoli , la squadra di ...

Gli Azzurrini hanno strappato il pass per la fase a eliminazionedella competizione grazie ... Casadei ancora protagonista Proprio Casadei , ex gioiello delle giovanili dell'e ora di ...MILANO -e Atalanta si sfidano a San Siro (calcio d'inizio alle 20:45) in un match chiave per la qualificazione alla prossima Champions League . Dopo il ko contro il Napoli , la squadra di Inzaghi è ...Il match valido per la 37esima giornata di Serie A trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca A San Siro,e Atalanta si affrontano nel match valido per la 37esima giornata di Serie ...

Diretta Inter-Atalanta 3-1: tris di Lautaro Martinez! Corriere dello Sport

Dopo il successo in Coppa Italia, l'Inter vuole chiudere il discorso Champions contro l'Atalanta: le info su formazioni e diretta tv e streaming.Nel big match tra Inter ed Atalanta ad avere la meglio è stata la squadra di Inzaghi che si è imposta con il risultato di 3-2. A sbloccare la gara ci ha pensato Lukaku, ...