DIRETTA F1 | GP Montecarlo 2023 LIVE | scatta la caccia alla pole position | inizia la Q3!

(Di sabato 27 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.56 Davvero incredibile l’equilibrio a Monte-Carlo! Tra Leclerc, secondo, e Norris, decimo ci sono appena 270 millesimi! 16.54 RIEPILOGO TEMPI Q2 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:11.908 42 Charles LECLERC Ferrari+0.195 4 3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.199 4 4 George RUSSELL Mercedes+0.243 5 5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.248 6 6 Pierre GASLY Alpine+0.261 47 Carlos SAINZ Ferrari+0.302 5 8 Esteban OCON Alpine+0.340 4 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.341 5 10 Lando NORRIS McLaren+0.469 411 Oscar PIASTRI McLaren+0.487 4 12 Nyck DE VRIES AlphaTauri+0.520 5 13 Alexander ALBON Williams+0.619 5 14 Lance STROLL Aston Martin+0.715 4 15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.717 4 16.51 ELIMINATI: Piastri, De Vries, Albon, Stroll e Bottas. Clamorosa eliminazione di Stroll! 16.50 Hamilton non migliora nel T1, arriva al T2 con 193 ...

... è 13° Verstappen è subito il più veloce, 1'13"784 Iniziano le qualifiche del Gp di Monaco Semaforo verde, al via il Q1 Sul circuito cittadino disi corre il Gp di Monaco , sesta gara del ...... quella di Gabriele Minì, 18 anni, nella Sprint Race del Gp did F3. Il pilota di ... la gara principale, che si disputerà domani mattina alle 7.55 (su Sky). Nella Sprint Race ...Formula Uno, dove vedere le qualifiche intv e streaming Le qualifiche del Gp di, sul circuito cittadino del Principato, sono in programma oggi, sabato 27 maggio, alle ore 16:00. ...

LIVE GP Montecarlo, la giornata delle qualifiche: c'è la lotta per la pole La Gazzetta dello Sport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ...Alonso davanti a tutti, 1'12"886. Sette minuti alla fine del Q1Albon vola ma Verstappen si riprende il miglior tempo: 1'13"038Riprendono le qualifiche, 10' alla fine del Q1Le qualifiche ripartiranno a ...