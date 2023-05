Dipendente Atac licenziata | si dava malata per vendere amuleti nelle fiere vestita da fatina

È l'incredibile storia di unache si dava malata dal lunedì al venerdì con una reiterazione che ha fatto insospettire l'azienda, impegnata a stanare i furbetti per ridurre il tasso di ...Una(azienda trasporti pubblici di Roma) si dava per malata dal lunedì al venerdì troppo frequentemente, tanto da mettere in allerta gli ispettori della società impegnati a stanare i ...... non una tantum ma con una cadenza reiterata che ha insinuato qualche dubbio tra gli ispettori dell', impegnati a stanare i furbetti con ...

Dipendente Atac licenziata: si metteva in malattia per vendere amuleti nelle fiere vestita da fatina ilmessaggero.it

È l'incredibile storia di una dipendente Atac che si dava malata dal lunedì al venerdì con una reiterazione che ha fatto insospettire l'azienda, impegnata a stanare i furbetti per ridurre il tasso di ...Non andava a lavorare perché durante la settimana spesso era impegnata tra fiere e mercatini itineranti vicino Roma dove vendeva amuleti artigianali di sua produzione.