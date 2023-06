Dimissioni dalla Rai di Lucia Annunziata | Codacons | “Sia sospesa subito la sua trasmissione Mezz’ora in più”

...che Giorgia Meloni suscita in Europa e il suo disallineamentoFrancia eGermania non permettono però, allo stato attuale delle cose, di dare per scontato che, nel caso didi ...CINAsua cella in prigione l'attivista cinese Xu Zhiyong invita il popolo a osservare una giornata ...aveva anche invitato il leader del partito comunista e presidente Xi Jinping alle. ......nel 2020 per raggiunti limiti di età. Ora, però, la partita per la sua successione sembra entrata nel vivo. Ogni pronostico rischia di risultare sbagliato perché in questi tre anni...

VATICANO-INDIA Papa accoglie dimissioni di Mulakkal, il vescovo ... asianews.it

Prima donna alla guida della società: "Felice dell’incarico, sto studiando". In assemblea presenti 12 amministratori su 27, cinque si astengono. Tavarnesi: "Metodo sbagliato. Scortecci ha lavorato in ...L’assessore alla cultura Valerio Melandri era finito nella bufera a causa della mail promozionale del suo libro, inviata al suo indirizzario di posta lo scorso 20 maggio, quando Forlì lottava con le p ...