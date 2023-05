Dillo a tua sorella Luisella Costamagna massacra la Reggiani | rissa in diretta

(Di sabato 27 maggio 2023) Altissima tensione a La vita in, nella puntata di ieri 26 maggio. Ad un certo puntoha dato in escandescenze con Francesca. In studio si parlava del caso di un padre che non andrà alla laurea della figlia per vedere la partita della Roma, e le due ospiti hanno espresso opinione diverse ma i toni si sono subito alzati e la giornalista vincitrice di Ballando con le stelle ha attaccato l'attrice comica. Lainfatti si è intromessa nel racconto e ha detto: "La vedo un po' confusa". Parole che hanno mandato su tutte le furie lache le ha subito risposto: "Maa tua". L'attrice quindi ha chiarito cercando di gettare acqua sul fuoco: "La vedo confusa la situazione". Alla fine è ...

Ci sono stati attimi di tensione nella puntata di oggi de La vita in diretta , quando Luisella Costamagna è sbottata contro Francesca Reggiani. Nel dettaglio, tra i vari argomenti, oggi si è parlato ...Che brutta la reazione di Luisella Costamagna alle parole di Francesca Reggiani. Risposta scorbutica a La vita in ...Home Cronaca Politica Economia Sport Eventi Nero su Biancoa TeleRama STREAM News Ticker [ 17/05/2023 ] Salentini in Emilia Romagna: angoscia e ...perchè volevano già sparare a te e afiglia. ...

Luisella Costamagna massacra la Reggiani in diretta: "Dillo a tua sorella" Liberoquotidiano.it

Ieri, venerdì 26 maggio è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta e, al timone, come sempre, Alberto Matano. Durante la seconda parte della trasmissione, quella più leggera quando gli os ...La vita in diretta, tensione alle stelle per la vincitrice di Ballando: "Confusa dillo a tua sorella" Ci sono stati attimi di tensione nella puntata di ...