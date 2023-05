Dieci milioni dal Pnrr per la scuola Scuri di San Paolo a Bergamo e la Marenzi di Telgate

Leggi su bergamonews

(Di sabato 27 maggio 2023). Asono in arrivo oltre 10di euro per le scuole del futuro, innovative e sostenibili. Sono la Primaria “”, nel quartiere Sanin città, e la Secondaria “” dii due edifici scolastici che beneficeranno dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () per due progetti che si avvicinano ora a grandi passi verso la realizzazione dopo la pubblicazione da parte di Invitalia della relativa procedura di gara. Su indicazione del Ministero dell’Istruzione, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa di proprietà del Ministero dell’Economia ha infatti messo nero su bianco le modalità per l’aggiudicazione di Accordi Quadro per accelerare la costruzione di nuove scuole ...